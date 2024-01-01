10 тысяч туркменистанских манатов в маврикийские рупии
Сконвертируйте TMT в MUR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 TMT в MUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|14,0476
|14,0476
|Низкий
|13,3057
|13,1094
|В среднем
|13,6480
|13,4871
|Изменить
|-2.35%
|-1.45%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TMT к MUR
За последние 30 дней максимальный курс TMT к MUR составил 14,0476, а минимальный — 13,3057. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 13,6480. Изменение курса TMT к MUR в процентном соотношении составило -2.35.
За последние 90 дней максимальный курс TMT к MUR составил 14,0476, а минимальный — 13,1094. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 13,4871. Изменение курса TMT к MUR в процентном соотношении составило -1.45.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в маврикийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Туркменский манат / Маврикийская рупия
|1 TMT
|13,35060 MUR
|5 TMT
|66,75300 MUR
|10 TMT
|133,50600 MUR
|20 TMT
|267,01200 MUR
|50 TMT
|667,53000 MUR
|100 TMT
|1 335,06000 MUR
|250 TMT
|3 337,65000 MUR
|500 TMT
|6 675,30000 MUR
|1000 TMT
|13 350,60000 MUR
|2000 TMT
|26 701,20000 MUR
|5000 TMT
|66 753,00000 MUR
|10000 TMT
|133 506,00000 MUR