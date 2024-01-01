1 туркменистанский манат в шри-ланкийские рупии
Сконвертируйте TMT в LKR по реальному обменному курсу
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|1 TMT в LKR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|87,3100
|87,3100
|Низкий
|86,2186
|84,5186
|В среднем
|86,8793
|86,1465
|Изменить
|-0.55%
|0.74%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TMT к LKR
За последние 30 дней максимальный курс TMT к LKR составил 87,3100, а минимальный — 86,2186. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 86,8793. Изменение курса TMT к LKR в процентном соотношении составило -0.55.
За последние 90 дней максимальный курс TMT к LKR составил 87,3100, а минимальный — 84,5186. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 86,1465. Изменение курса TMT к LKR в процентном соотношении составило 0.74.
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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в шри-ланкийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Туркменский манат / Шри-Ланкийская рупия
|1 TMT
|86,67710 LKR
|5 TMT
|433,38550 LKR
|10 TMT
|866,77100 LKR
|20 TMT
|1 733,54200 LKR
|50 TMT
|4 333,85500 LKR
|100 TMT
|8 667,71000 LKR
|250 TMT
|21 669,27500 LKR
|500 TMT
|43 338,55000 LKR
|1000 TMT
|86 677,10000 LKR
|2000 TMT
|173 354,20000 LKR
|5000 TMT
|433 385,50000 LKR
|10000 TMT
|866 771,00000 LKR