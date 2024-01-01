10 тысяч туркменистанских манатов в грузинские лари

Сконвертируйте TMT в GEL по реальному обменному курсу

10 000 tmt
7 728,57 gel

T1,000 TMT = ₾0,7729 GEL

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TMT в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,81350,8200
Низкий0,77000,7628
В среднем0,78990,7877
Изменить-3.22%1.31%
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Соотношение 1 TMT к GEL

За последние 30 дней максимальный курс TMT к GEL составил 0,8135, а минимальный — 0,7700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7899. Изменение курса TMT к GEL в процентном соотношении составило -3.22.

За последние 90 дней максимальный курс TMT к GEL составил 0,8200, а минимальный — 0,7628. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7877. Изменение курса TMT к GEL в процентном соотношении составило 1.31.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для туркменистанских манатов

TMT в USD

TMT в EUR

TMT в GBP

TMT в INR

TMT в JPY

TMT в RUB

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TMT в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Туркменский манат / Грузинский лари
1 TMT0,77286 GEL
5 TMT3,86429 GEL
10 TMT7,72857 GEL
20 TMT15,45714 GEL
50 TMT38,64285 GEL
100 TMT77,28570 GEL
250 TMT193,21425 GEL
500 TMT386,42850 GEL
1000 TMT772,85700 GEL
2000 TMT1 545,71400 GEL
5000 TMT3 864,28500 GEL
10000 TMT7 728,57000 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Туркменский манат
1 GEL1,29390 TMT
5 GEL6,46950 TMT
10 GEL12,93900 TMT
20 GEL25,87800 TMT
50 GEL64,69500 TMT
100 GEL129,39000 TMT
250 GEL323,47500 TMT
500 GEL646,95000 TMT
1000 GEL1 293,90000 TMT
2000 GEL2 587,80000 TMT
5000 GEL6 469,50000 TMT
10000 GEL12 939,00000 TMT