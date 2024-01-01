1 тысяча туркменистанских манатов в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте TMT в AED по реальному обменному курсу

1 000 tmt
1 049,43 aed

T1,000 TMT = د.إ1,049 AED

Среднерыночный курс в 19:59
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1 TMT в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,04951,0495
Низкий1,04941,0493
В среднем1,04941,0494
Изменить0.00%0.01%
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Соотношение 1 TMT к AED

За последние 30 дней максимальный курс TMT к AED составил 1,0495, а минимальный — 1,0494. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0494. Изменение курса TMT к AED в процентном соотношении составило 0.00.

За последние 90 дней максимальный курс TMT к AED составил 1,0495, а минимальный — 1,0493. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0494. Изменение курса TMT к AED в процентном соотношении составило 0.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для туркменистанских манатов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Туркменский манат / Дирхам ОАЭ
1 TMT1,04943 AED
5 TMT5,24715 AED
10 TMT10,49430 AED
20 TMT20,98860 AED
50 TMT52,47150 AED
100 TMT104,94300 AED
250 TMT262,35750 AED
500 TMT524,71500 AED
1000 TMT1 049,43000 AED
2000 TMT2 098,86000 AED
5000 TMT5 247,15000 AED
10000 TMT10 494,30000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Туркменский манат
1 AED0,95290 TMT
5 AED4,76450 TMT
10 AED9,52900 TMT
20 AED19,05800 TMT
50 AED47,64500 TMT
100 AED95,29000 TMT
250 AED238,22500 TMT
500 AED476,45000 TMT
1000 AED952,90000 TMT
2000 AED1 905,80000 TMT
5000 AED4 764,50000 TMT
10000 AED9 529,00000 TMT