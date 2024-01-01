5 таджикских сомони в казахстанские тенге

Сконвертируйте TJS в KZT по реальному обменному курсу

5 tjs
223,08 kzt

SM1,000 TJS = ₸44,62 KZT

Среднерыночный курс в 13:25
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1 TJS в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий44,850844,8508
Низкий42,948740,1926
В среднем44,003841,9584
Изменить3.88%9.49%
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Соотношение 1 TJS к KZT

За последние 30 дней максимальный курс TJS к KZT составил 44,8508, а минимальный — 42,9487. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 44,0038. Изменение курса TJS к KZT в процентном соотношении составило 3.88.

За последние 90 дней максимальный курс TJS к KZT составил 44,8508, а минимальный — 40,1926. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 41,9584. Изменение курса TJS к KZT в процентном соотношении составило 9.49.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из таджикских сомони в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TJS из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TJS в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для таджикских сомони

TJS в USD

TJS в EUR

TJS в GBP

TJS в INR

TJS в JPY

TJS в RUB

TJS в AUD

TJS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Таджикский сомони / Казахстанский тенге
1 TJS44,61700 KZT
5 TJS223,08500 KZT
10 TJS446,17000 KZT
20 TJS892,34000 KZT
50 TJS2 230,85000 KZT
100 TJS4 461,70000 KZT
250 TJS11 154,25000 KZT
500 TJS22 308,50000 KZT
1000 TJS44 617,00000 KZT
2000 TJS89 234,00000 KZT
5000 TJS223 085,00000 KZT
10000 TJS446 170,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Таджикский сомони
1 KZT0,02241 TJS
5 KZT0,11207 TJS
10 KZT0,22413 TJS
20 KZT0,44826 TJS
50 KZT1,12065 TJS
100 KZT2,24130 TJS
250 KZT5,60325 TJS
500 KZT11,20650 TJS
1000 KZT22,41300 TJS
2000 KZT44,82600 TJS
5000 KZT112,06500 TJS
10000 KZT224,13000 TJS