1 фунт острова Святой Елены в колумбийские песо

Сконвертируйте SHP в COP по реальному обменному курсу

1 shp
4 957,27 cop

1.00000 SHP = 4957.27000 COP

Среднерыночный курс в 11:06
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7975750.932251.540831.3464519.00561.3541.6533
1 GBP1.253811.168861.93191.6881823.82921.697652.07291
1 EUR1.072650.85553511.652771.4442720.38641.452371.77341
1 AUD0.6490.5176260.60504410.87384612.33460.8787461.07299

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фунтов острова Святой Елены в колумбийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SHP из выпадающего списка для исходной валюты и COP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SHP в COP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт острова Святой Елены

SHP в USD

SHP в GBP

SHP в EUR

SHP в AUD

SHP в SGD

SHP в ZAR

SHP в CAD

SHP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Колумбийское песо
1 SHP4957.27000 COP
5 SHP24786.35000 COP
10 SHP49572.70000 COP
20 SHP99145.40000 COP
50 SHP247863.50000 COP
100 SHP495727.00000 COP
250 SHP1239317.50000 COP
500 SHP2478635.00000 COP
1000 SHP4957270.00000 COP
2000 SHP9914540.00000 COP
5000 SHP24786350.00000 COP
10000 SHP49572700.00000 COP
Обменные курсы Колумбийское песо / Фунт Святой Елены
1 COP0.00020 SHP
5 COP0.00101 SHP
10 COP0.00202 SHP
20 COP0.00403 SHP
50 COP0.01009 SHP
100 COP0.02017 SHP
250 COP0.05043 SHP
500 COP0.10086 SHP
1000 COP0.20172 SHP
2000 COP0.40345 SHP
5000 COP1.00862 SHP
10000 COP2.01724 SHP