500 сингапурских долларов в нигерийские найры

Сконвертируйте SGD в NGN по реальному обменному курсу

500 sgd
520130 ngn

1.00000 SGD = 1040.26000 NGN

Среднерыночный курс в 09:21
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

Популярные валюты

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115752.50.931051.538340.796483.04977.190954.7675
1 IDR0.00006348210.00005910520.00009765710.00005055710.005272160.0004564960.00030265
1 EUR1.074051691911.652260.8554189.19957.723445.12053
1 AUD0.6500510239.90.60523310.517753.98654.674483.09911

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для сингапурских долларов

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Сингапурский доллар / Нигерийская найра
1 SGD1040.26000 NGN
5 SGD5201.30000 NGN
10 SGD10402.60000 NGN
20 SGD20805.20000 NGN
50 SGD52013.00000 NGN
100 SGD104026.00000 NGN
250 SGD260065.00000 NGN
500 SGD520130.00000 NGN
1000 SGD1040260.00000 NGN
2000 SGD2080520.00000 NGN
5000 SGD5201300.00000 NGN
10000 SGD10402600.00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Сингапурский доллар
1 NGN0.00096 SGD
5 NGN0.00481 SGD
10 NGN0.00961 SGD
20 NGN0.01923 SGD
50 NGN0.04807 SGD
100 NGN0.09613 SGD
250 NGN0.24033 SGD
500 NGN0.48065 SGD
1000 NGN0.96130 SGD
2000 NGN1.92260 SGD
5000 NGN4.80651 SGD
10000 NGN9.61302 SGD