1 тысяча сингапурских долларов в канадские доллары

Сконвертируйте SGD в CAD по реальному обменному курсу

1 000 sgd
1 004,61 cad

1.00000 SGD = 1.00461 CAD

Среднерыночный курс в 07:54
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0755589.31681.453441.651770.93525518.3784
1 GBP1.1674711.25565104.2731.696821.928361.0918821.4558
1 USD0.92980.7964183.04291.351351.535740.8695517.0874
1 INR0.01119610.009590230.01204210.01627290.01849340.01047110.205766

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для сингапурских долларов

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Сингапурский доллар / Канадский доллар
1 SGD1.00461 CAD
5 SGD5.02305 CAD
10 SGD10.04610 CAD
20 SGD20.09220 CAD
50 SGD50.23050 CAD
100 SGD100.46100 CAD
250 SGD251.15250 CAD
500 SGD502.30500 CAD
1000 SGD1004.61000 CAD
2000 SGD2009.22000 CAD
5000 SGD5023.05000 CAD
10000 SGD10046.10000 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Сингапурский доллар
1 CAD0.99541 SGD
5 CAD4.97706 SGD
10 CAD9.95412 SGD
20 CAD19.90824 SGD
50 CAD49.77060 SGD
100 CAD99.54120 SGD
250 CAD248.85300 SGD
500 CAD497.70600 SGD
1000 CAD995.41200 SGD
2000 CAD1990.82400 SGD
5000 CAD4977.06000 SGD
10000 CAD9954.12000 SGD