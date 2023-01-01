10 сейшельских рупий в фиджийские доллары

Сконвертируйте SCR в FJD по реальному обменному курсу

10 scr
1,66 fjd

1.00000 SCR = 0.16559 FJD

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса SCR к FJD

1 мин. назад 1 SCR → 0 FJD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сейшельских рупий в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SCR из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SCR в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сейшельских рупий

SCR в USD

SCR в EUR

SCR в GBP

SCR в INR

SCR в JPY

SCR в RUB

SCR в AUD

SCR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сейшельская рупия / Фиджийский доллар
1 SCR0.16559 FJD
5 SCR0.82793 FJD
10 SCR1.65586 FJD
20 SCR3.31172 FJD
50 SCR8.27930 FJD
100 SCR16.55860 FJD
250 SCR41.39650 FJD
500 SCR82.79300 FJD
1000 SCR165.58600 FJD
2000 SCR331.17200 FJD
5000 SCR827.93000 FJD
10000 SCR1655.86000 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Сейшельская рупия
1 FJD6.03916 SCR
5 FJD30.19580 SCR
10 FJD60.39160 SCR
20 FJD120.78320 SCR
50 FJD301.95800 SCR
100 FJD603.91600 SCR
250 FJD1509.79000 SCR
500 FJD3019.58000 SCR
1000 FJD6039.16000 SCR
2000 FJD12078.32000 SCR
5000 FJD30195.80000 SCR
10000 FJD60391.60000 SCR