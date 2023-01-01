10 долларов Соломоновых островов в новозеландские доллары

Сконвертируйте SBD в NZD по реальному обменному курсу

10 sbd
2.00 nzd

1.00000 SBD = 0.20005 NZD

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса SBD к NZD

1 мин. назад 1 SBD → 0 NZD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из долларов Соломоновых островов в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SBD из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SBD в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for долларов Соломоновых островов

SBD в USD

SBD в EUR

SBD в GBP

SBD в INR

SBD в JPY

SBD в RUB

SBD в AUD

SBD в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Доллар Соломоновых островов / Новозеландский доллар
1 SBD0.20005 NZD
5 SBD1.00026 NZD
10 SBD2.00051 NZD
20 SBD4.00102 NZD
50 SBD10.00255 NZD
100 SBD20.00510 NZD
250 SBD50.01275 NZD
500 SBD100.02550 NZD
1000 SBD200.05100 NZD
2000 SBD400.10200 NZD
5000 SBD1000.25500 NZD
10000 SBD2000.51000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Доллар Соломоновых островов
1 NZD4.99873 SBD
5 NZD24.99365 SBD
10 NZD49.98730 SBD
20 NZD99.97460 SBD
50 NZD249.93650 SBD
100 NZD499.87300 SBD
250 NZD1249.68250 SBD
500 NZD2499.36500 SBD
1000 NZD4998.73000 SBD
2000 NZD9997.46000 SBD
5000 NZD24993.65000 SBD
10000 NZD49987.30000 SBD