5 руандийских франков в бангладешские таки

Сконвертируйте RWF в BDT по реальному обменному курсу

5 rwf
0.46 bdt

1.00000 RWF = 0.09155 BDT

Среднерыночный курс в 19:29 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса RWF к BDT

1 мин. назад 1 RWF → 0 BDT
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из руандийских франков в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RWF из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RWF в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for руандийских франков

RWF в USD

RWF в EUR

RWF в CAD

RWF в GBP

RWF в SGD

RWF в AUD

RWF в ZAR

RWF в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Руандийский франк / Бангладешская така
1 RWF0.09155 BDT
5 RWF0.45777 BDT
10 RWF0.91554 BDT
20 RWF1.83107 BDT
50 RWF4.57768 BDT
100 RWF9.15537 BDT
250 RWF22.88843 BDT
500 RWF45.77685 BDT
1000 RWF91.55370 BDT
2000 RWF183.10740 BDT
5000 RWF457.76850 BDT
10000 RWF915.53700 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Руандийский франк
1 BDT10.92260 RWF
5 BDT54.61300 RWF
10 BDT109.22600 RWF
20 BDT218.45200 RWF
50 BDT546.13000 RWF
100 BDT1092.26000 RWF
250 BDT2730.65000 RWF
500 BDT5461.30000 RWF
1000 BDT10922.60000 RWF
2000 BDT21845.20000 RWF
5000 BDT54613.00000 RWF
10000 BDT109226.00000 RWF