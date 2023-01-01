5 российских рублей в польские злотые
Сконвертируйте RUB в PLN по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса RUB к PLN
1 RUB = 0.04501 PLN
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из российских рублей в польские злотые
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Польский злотый / Российский рубль
|1 PLN
|22.21640 RUB
|5 PLN
|111.08200 RUB
|10 PLN
|222.16400 RUB
|20 PLN
|444.32800 RUB
|50 PLN
|1110.82000 RUB
|100 PLN
|2221.64000 RUB
|250 PLN
|5554.10000 RUB
|500 PLN
|11108.20000 RUB
|1000 PLN
|22216.40000 RUB
|2000 PLN
|44432.80000 RUB
|5000 PLN
|111082.00000 RUB
|10000 PLN
|222164.00000 RUB