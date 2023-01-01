5 российских рублей в джерсийские фунты

Сконвертируйте RUB в JEP по реальному обменному курсу

5 rub
0,04 jep

1.00000 RUB = 0.00893 JEP

Среднерыночный курс в 12:52
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Логотип TrustpilotРейтинг Trustpilot

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86651.095291.27451.49321.658390.963918.6859
1 GBP1.1540711.2638105.3261.723061.913691.1124121.5625
1 USD0.913050.791264183.34051.36341.514230.8817.0616
1 INR0.0109560.009494360.01199910.01635940.01816920.01055910.204722

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из российских рублей в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для российских рублей

RUB в USD

RUB в EUR

RUB в CAD

RUB в CNY

RUB в GBP

RUB в AUD

RUB в SGD

RUB в INR

Change Converter source currency

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
phones

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Российский рубль / Фунт Джерси
1 RUB0.00893 JEP
5 RUB0.04464 JEP
10 RUB0.08927 JEP
20 RUB0.17855 JEP
50 RUB0.44636 JEP
100 RUB0.89273 JEP
250 RUB2.23181 JEP
500 RUB4.46363 JEP
1000 RUB8.92726 JEP
2000 RUB17.85452 JEP
5000 RUB44.63630 JEP
10000 RUB89.27260 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Российский рубль
1 JEP112.01600 RUB
5 JEP560.08000 RUB
10 JEP1120.16000 RUB
20 JEP2240.32000 RUB
50 JEP5600.80000 RUB
100 JEP11201.60000 RUB
250 JEP28004.00000 RUB
500 JEP56008.00000 RUB
1000 JEP112016.00000 RUB
2000 JEP224032.00000 RUB
5000 JEP560080.00000 RUB
10000 JEP1120160.00000 RUB