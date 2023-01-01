10 российских рублей в новые израильские шекели

Сконвертируйте RUB в ILS по реальному обменному курсу

10 rub
0.39 ils

1.00000 RUB = 0.03936 ILS

Среднерыночный курс в 20:56 UTC
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График изменения обменного курса RUB к ILS

1 мин. назад 1 RUB → 0 ILS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из российских рублей в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Российский рубль / Израильский новый шекель
1 RUB0.03936 ILS
5 RUB0.19678 ILS
10 RUB0.39356 ILS
20 RUB0.78712 ILS
50 RUB1.96779 ILS
100 RUB3.93559 ILS
250 RUB9.83897 ILS
500 RUB19.67795 ILS
1000 RUB39.35590 ILS
2000 RUB78.71180 ILS
5000 RUB196.77950 ILS
10000 RUB393.55900 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Российский рубль
1 ILS25.40920 RUB
5 ILS127.04600 RUB
10 ILS254.09200 RUB
20 ILS508.18400 RUB
50 ILS1270.46000 RUB
100 ILS2540.92000 RUB
250 ILS6352.30000 RUB
500 ILS12704.60000 RUB
1000 ILS25409.20000 RUB
2000 ILS50818.40000 RUB
5000 ILS127046.00000 RUB
10000 ILS254092.00000 RUB