5 российских рублей в белорусские рубли

Сконвертируйте RUB в BYN по реальному обменному курсу

5 rub
0.13 byn

1.00000 RUB = 0.02608 BYN

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
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График изменения обменного курса RUB к BYN

1 мин. назад 1 RUB → 0 BYN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из российских рублей в белорусские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и BYN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в BYN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Российский рубль / Белорусский рубль
1 RUB0.02608 BYN
5 RUB0.13038 BYN
10 RUB0.26075 BYN
20 RUB0.52150 BYN
50 RUB1.30375 BYN
100 RUB2.60751 BYN
250 RUB6.51877 BYN
500 RUB13.03755 BYN
1000 RUB26.07510 BYN
2000 RUB52.15020 BYN
5000 RUB130.37550 BYN
10000 RUB260.75100 BYN
Обменные курсы Белорусский рубль / Российский рубль
1 BYN38.35080 RUB
5 BYN191.75400 RUB
10 BYN383.50800 RUB
20 BYN767.01600 RUB
50 BYN1917.54000 RUB
100 BYN3835.08000 RUB
250 BYN9587.70000 RUB
500 BYN19175.40000 RUB
1000 BYN38350.80000 RUB
2000 BYN76701.60000 RUB
5000 BYN191754.00000 RUB
10000 BYN383508.00000 RUB