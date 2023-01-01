1 румынский лей в кины папуа-новой гвинеи

Сконвертируйте RON в PGK по реальному обменному курсу

1 ron
0.78 pgk

1.00000 RON = 0.77735 PGK

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса RON к PGK

1 мин. назад 1 RON → 0 PGK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в кины папуа-новой гвинеи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и PGK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в PGK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынский лей

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 RON0.77735 PGK
5 RON3.88676 PGK
10 RON7.77353 PGK
20 RON15.54706 PGK
50 RON38.86765 PGK
100 RON77.73530 PGK
250 RON194.33825 PGK
500 RON388.67650 PGK
1000 RON777.35300 PGK
2000 RON1554.70600 PGK
5000 RON3886.76500 PGK
10000 RON7773.53000 PGK
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Румынский лей
1 PGK1.28642 RON
5 PGK6.43210 RON
10 PGK12.86420 RON
20 PGK25.72840 RON
50 PGK64.32100 RON
100 PGK128.64200 RON
250 PGK321.60500 RON
500 PGK643.21000 RON
1000 PGK1286.42000 RON
2000 PGK2572.84000 RON
5000 PGK6432.10000 RON
10000 PGK12864.20000 RON