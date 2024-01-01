20 польских злотых в ангольские кванзы

Сконвертируйте PLN в AOA по реальному обменному курсу

zł1,000 PLN = Kz227,4 AOA

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PLN к AOA

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AOA
1 PLN в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий234,1510250,6290
Низкий226,3420226,3420
В среднем229,9830236,4067
Изменение-2.90%-0.19%
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Соотношение 1 PLN к AOA

За последние 30 дней максимальный курс PLN к AOA составил 234,1510, а минимальный — 226,3420. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 229,9830. Изменение курса PLN к AOA в процентном соотношении составило -2.90.

За последние 90 дней максимальный курс PLN к AOA составил 250,6290, а минимальный — 226,3420. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 236,4067. Изменение курса PLN к AOA в процентном соотношении составило -0.19.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9340,77484,3830,8761 397,5711,01323,585
1 EUR1,07110,82990,3580,9381 496,5211,79325,256
1 GBP1,2921,2061108,9851,1321 805,0314,22130,456
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5620,1310,28

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Как произвести расчет конвертации из польских злотых в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PLN из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PLN в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для польских злотых

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Польский злотый / Ангольская кванза
1 PLN227,36500 AOA
5 PLN1 136,82500 AOA
10 PLN2 273,65000 AOA
20 PLN4 547,30000 AOA
50 PLN11 368,25000 AOA
100 PLN22 736,50000 AOA
250 PLN56 841,25000 AOA
500 PLN113 682,50000 AOA
1000 PLN227 365,00000 AOA
2000 PLN454 730,00000 AOA
5000 PLN1 136 825,00000 AOA
10000 PLN2 273 650,00000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Польский злотый
1 AOA0,00440 PLN
5 AOA0,02199 PLN
10 AOA0,04398 PLN
20 AOA0,08796 PLN
50 AOA0,21991 PLN
100 AOA0,43982 PLN
250 AOA1,09955 PLN
500 AOA2,19911 PLN
1000 AOA4,39821 PLN
2000 AOA8,79642 PLN
5000 AOA21,99105 PLN
10000 AOA43,98210 PLN