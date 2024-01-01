1 тысяча пакистанских рупий в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте PKR в XOF по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = CFA2,204 XOF

Среднерыночный курс в 20:05
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График изменения обменного курса PKR к XOF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XOF
1 PKR в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,20362,2036
Низкий2,15752,0987
В среднем2,17742,1426
Изменение2.14%2.46%
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Соотношение 1 PKR к XOF

За последние 30 дней максимальный курс PKR к XOF составил 2,2036, а минимальный — 2,1575. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,1774. Изменение курса PKR к XOF в процентном соотношении составило 2.14.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к XOF составил 2,2036, а минимальный — 2,0987. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,1426. Изменение курса PKR к XOF в процентном соотношении составило 2.46.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93484,3910,7743,6731,393,75634,372
1 EUR1,071190,3790,8293,9341,4894,02236,81
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,206108,99114,7441,7954,85144,391

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в AED

PKR в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Франк КФА BCEAO
1 PKR2,20362 XOF
5 PKR11,01810 XOF
10 PKR22,03620 XOF
20 PKR44,07240 XOF
50 PKR110,18100 XOF
100 PKR220,36200 XOF
250 PKR550,90500 XOF
500 PKR1 101,81000 XOF
1000 PKR2 203,62000 XOF
2000 PKR4 407,24000 XOF
5000 PKR11 018,10000 XOF
10000 PKR22 036,20000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Пакистанская рупия
1 XOF0,45380 PKR
5 XOF2,26900 PKR
10 XOF4,53800 PKR
20 XOF9,07600 PKR
50 XOF22,69000 PKR
100 XOF45,38000 PKR
250 XOF113,45000 PKR
500 XOF226,90000 PKR
1000 XOF453,80000 PKR
2000 XOF907,60000 PKR
5000 XOF2 269,00000 PKR
10000 XOF4 538,00000 PKR