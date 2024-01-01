500 пакистанских рупий в саудовские риялы

Сконвертируйте PKR в SAR по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = SR0,01351 SAR

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PKR к SAR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SAR
1 PKR в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01350,0135
Низкий0,01350,0134
В среднем0,01350,0135
Изменение0.02%0.41%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PKR к SAR

За последние 30 дней максимальный курс PKR к SAR составил 0,0135, а минимальный — 0,0135. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0135. Изменение курса PKR к SAR в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к SAR составил 0,0135, а минимальный — 0,0134. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0135. Изменение курса PKR к SAR в процентном соотношении составило 0.41.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PKR к SAR

Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Саудовский риял
1 PKR0,01351 SAR
5 PKR0,06757 SAR
10 PKR0,13513 SAR
20 PKR0,27026 SAR
50 PKR0,67565 SAR
100 PKR1,35130 SAR
250 PKR3,37825 SAR
500 PKR6,75650 SAR
1000 PKR13,51300 SAR
2000 PKR27,02600 SAR
5000 PKR67,56500 SAR
10000 PKR135,13000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Пакистанская рупия
1 SAR74,00260 PKR
5 SAR370,01300 PKR
10 SAR740,02600 PKR
20 SAR1 480,05200 PKR
50 SAR3 700,13000 PKR
100 SAR7 400,26000 PKR
250 SAR18 500,65000 PKR
500 SAR37 001,30000 PKR
1000 SAR74 002,60000 PKR
2000 SAR148 005,20000 PKR
5000 SAR370 013,00000 PKR
10000 SAR740 026,00000 PKR