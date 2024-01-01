50 пакистанских рупий в руандийские франки

Сконвертируйте PKR в RWF по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = R₣4,908 RWF

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к RWF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RWF
1 PKR в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,90974,9097
Низкий4,85704,7326
В среднем4,88364,8284
Изменение1.04%3.70%
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Соотношение 1 PKR к RWF

За последние 30 дней максимальный курс PKR к RWF составил 4,9097, а минимальный — 4,8570. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,8836. Изменение курса PKR к RWF в процентном соотношении составило 1.04.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к RWF составил 4,9097, а минимальный — 4,7326. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,8284. Изменение курса PKR к RWF в процентном соотношении составило 3.70.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в AED

PKR в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Руандийский франк
1 PKR4,90757 RWF
5 PKR24,53785 RWF
10 PKR49,07570 RWF
20 PKR98,15140 RWF
50 PKR245,37850 RWF
100 PKR490,75700 RWF
250 PKR1 226,89250 RWF
500 PKR2 453,78500 RWF
1000 PKR4 907,57000 RWF
2000 PKR9 815,14000 RWF
5000 PKR24 537,85000 RWF
10000 PKR49 075,70000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Пакистанская рупия
1 RWF0,20377 PKR
5 RWF1,01884 PKR
10 RWF2,03767 PKR
20 RWF4,07534 PKR
50 RWF10,18835 PKR
100 RWF20,37670 PKR
250 RWF50,94175 PKR
500 RWF101,88350 PKR
1000 RWF203,76700 PKR
2000 RWF407,53400 PKR
5000 RWF1 018,83500 PKR
10000 RWF2 037,67000 PKR