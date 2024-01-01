20 пакистанских рупий в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте PKR в MYR по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = RM0,01577 MYR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к MYR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MYR
1 PKR в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01590,0160
Низкий0,01540,0148
В среднем0,01560,0155
Изменение2.19%-1.33%
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Соотношение 1 PKR к MYR

За последние 30 дней максимальный курс PKR к MYR составил 0,0159, а минимальный — 0,0154. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0156. Изменение курса PKR к MYR в процентном соотношении составило 2.19.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к MYR составил 0,0160, а минимальный — 0,0148. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0155. Изменение курса PKR к MYR в процентном соотношении составило -1.33.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Малайзийский ринггит
1 PKR0,01577 MYR
5 PKR0,07883 MYR
10 PKR0,15765 MYR
20 PKR0,31531 MYR
50 PKR0,78827 MYR
100 PKR1,57654 MYR
250 PKR3,94135 MYR
500 PKR7,88270 MYR
1000 PKR15,76540 MYR
2000 PKR31,53080 MYR
5000 PKR78,82700 MYR
10000 PKR157,65400 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Пакистанская рупия
1 MYR63,42990 PKR
5 MYR317,14950 PKR
10 MYR634,29900 PKR
20 MYR1 268,59800 PKR
50 MYR3 171,49500 PKR
100 MYR6 342,99000 PKR
250 MYR15 857,47500 PKR
500 MYR31 714,95000 PKR
1000 MYR63 429,90000 PKR
2000 MYR126 859,80000 PKR
5000 MYR317 149,50000 PKR
10000 MYR634 299,00000 PKR