1 пакистанская рупия в молдавские леи

Сконвертируйте PKR в MDL по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = L0,06422 MDL

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к MDL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MDL
1 PKR в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06450,0645
Низкий0,06320,0619
В среднем0,06400,0630
Изменение1.61%1.97%
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Соотношение 1 PKR к MDL

За последние 30 дней максимальный курс PKR к MDL составил 0,0645, а минимальный — 0,0632. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0640. Изменение курса PKR к MDL в процентном соотношении составило 1.61.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к MDL составил 0,0645, а минимальный — 0,0619. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0630. Изменение курса PKR к MDL в процентном соотношении составило 1.97.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Молдавский лей
1 PKR0,06422 MDL
5 PKR0,32111 MDL
10 PKR0,64222 MDL
20 PKR1,28443 MDL
50 PKR3,21108 MDL
100 PKR6,42216 MDL
250 PKR16,05540 MDL
500 PKR32,11080 MDL
1000 PKR64,22160 MDL
2000 PKR128,44320 MDL
5000 PKR321,10800 MDL
10000 PKR642,21600 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Пакистанская рупия
1 MDL15,57110 PKR
5 MDL77,85550 PKR
10 MDL155,71100 PKR
20 MDL311,42200 PKR
50 MDL778,55500 PKR
100 MDL1 557,11000 PKR
250 MDL3 892,77500 PKR
500 MDL7 785,55000 PKR
1000 MDL15 571,10000 PKR
2000 MDL31 142,20000 PKR
5000 MDL77 855,50000 PKR
10000 MDL155 711,00000 PKR