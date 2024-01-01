1 пакистанская рупия в марокканские дирхамы

Сконвертируйте PKR в MAD по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = د.م.0,03564 MAD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к MAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MAD
1 PKR в MADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03570,0357
Низкий0,03520,0345
В среднем0,03550,0351
Изменение1.03%1.34%
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Соотношение 1 PKR к MAD

За последние 30 дней максимальный курс PKR к MAD составил 0,0357, а минимальный — 0,0352. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0355. Изменение курса PKR к MAD в процентном соотношении составило 1.03.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к MAD составил 0,0357, а минимальный — 0,0345. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0351. Изменение курса PKR к MAD в процентном соотношении составило 1.34.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

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Самые популярные валютные маршруты для пакистанская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Марокканский дирхам
1 PKR0,03564 MAD
5 PKR0,17820 MAD
10 PKR0,35639 MAD
20 PKR0,71278 MAD
50 PKR1,78195 MAD
100 PKR3,56390 MAD
250 PKR8,90975 MAD
500 PKR17,81950 MAD
1000 PKR35,63900 MAD
2000 PKR71,27800 MAD
5000 PKR178,19500 MAD
10000 PKR356,39000 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Пакистанская рупия
1 MAD28,05920 PKR
5 MAD140,29600 PKR
10 MAD280,59200 PKR
20 MAD561,18400 PKR
50 MAD1 402,96000 PKR
100 MAD2 805,92000 PKR
250 MAD7 014,80000 PKR
500 MAD14 029,60000 PKR
1000 MAD28 059,20000 PKR
2000 MAD56 118,40000 PKR
5000 MAD140 296,00000 PKR
10000 MAD280 592,00000 PKR