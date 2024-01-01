250 пакистанских рупий в лаосские кипы

Сконвертируйте PKR в LAK по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = ₭78,94 LAK

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к LAK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LAK
1 PKR в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий78,997879,6068
Низкий78,847178,8471
В среднем78,935479,1834
Изменение-0.04%-0.70%
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Соотношение 1 PKR к LAK

За последние 30 дней максимальный курс PKR к LAK составил 78,9978, а минимальный — 78,8471. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 78,9354. Изменение курса PKR к LAK в процентном соотношении составило -0.04.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к LAK составил 79,6068, а минимальный — 78,8471. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 79,1834. Изменение курса PKR к LAK в процентном соотношении составило -0.70.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Лаосский кип
1 PKR78,93610 LAK
5 PKR394,68050 LAK
10 PKR789,36100 LAK
20 PKR1 578,72200 LAK
50 PKR3 946,80500 LAK
100 PKR7 893,61000 LAK
250 PKR19 734,02500 LAK
500 PKR39 468,05000 LAK
1000 PKR78 936,10000 LAK
2000 PKR157 872,20000 LAK
5000 PKR394 680,50000 LAK
10000 PKR789 361,00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Пакистанская рупия
1 LAK0,01267 PKR
5 LAK0,06334 PKR
10 LAK0,12669 PKR
20 LAK0,25337 PKR
50 LAK0,63342 PKR
100 LAK1,26685 PKR
250 LAK3,16713 PKR
500 LAK6,33425 PKR
1000 LAK12,66850 PKR
2000 LAK25,33700 PKR
5000 LAK63,34250 PKR
10000 LAK126,68500 PKR