5 пакистанских рупий в коморские франки

Сконвертируйте PKR в KMF по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = CF1,651 KMF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к KMF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KMF
1 PKR в KMFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,65131,6513
Низкий1,61811,5740
В среднем1,63301,6069
Изменение2.05%2.37%
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Соотношение 1 PKR к KMF

За последние 30 дней максимальный курс PKR к KMF составил 1,6513, а минимальный — 1,6181. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,6330. Изменение курса PKR к KMF в процентном соотношении составило 2.05.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к KMF составил 1,6513, а минимальный — 1,5740. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,6069. Изменение курса PKR к KMF в процентном соотношении составило 2.37.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в коморские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и KMF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в KMF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Франк Комор
1 PKR1,65128 KMF
5 PKR8,25640 KMF
10 PKR16,51280 KMF
20 PKR33,02560 KMF
50 PKR82,56400 KMF
100 PKR165,12800 KMF
250 PKR412,82000 KMF
500 PKR825,64000 KMF
1000 PKR1 651,28000 KMF
2000 PKR3 302,56000 KMF
5000 PKR8 256,40000 KMF
10000 PKR16 512,80000 KMF
Обменные курсы Франк Комор / Пакистанская рупия
1 KMF0,60559 PKR
5 KMF3,02796 PKR
10 KMF6,05592 PKR
20 KMF12,11184 PKR
50 KMF30,27960 PKR
100 KMF60,55920 PKR
250 KMF151,39800 PKR
500 KMF302,79600 PKR
1000 KMF605,59200 PKR
2000 KMF1 211,18400 PKR
5000 KMF3 027,96000 PKR
10000 KMF6 055,92000 PKR