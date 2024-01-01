1 пакистанская рупия в камбоджийские риели

Сконвертируйте PKR в KHR по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = ៛14,61 KHR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к KHR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 PKR в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий14,631614,6952
Низкий14,599714,5588
В среднем14,614514,6169
Изменение-0.04%-0.53%
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Соотношение 1 PKR к KHR

За последние 30 дней максимальный курс PKR к KHR составил 14,6316, а минимальный — 14,5997. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,6145. Изменение курса PKR к KHR в процентном соотношении составило -0.04.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к KHR составил 14,6952, а минимальный — 14,5588. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14,6169. Изменение курса PKR к KHR в процентном соотношении составило -0.53.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Камбоджийский риель
1 PKR14,60690 KHR
5 PKR73,03450 KHR
10 PKR146,06900 KHR
20 PKR292,13800 KHR
50 PKR730,34500 KHR
100 PKR1 460,69000 KHR
250 PKR3 651,72500 KHR
500 PKR7 303,45000 KHR
1000 PKR14 606,90000 KHR
2000 PKR29 213,80000 KHR
5000 PKR73 034,50000 KHR
10000 PKR146 069,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Пакистанская рупия
1 KHR0,06846 PKR
5 KHR0,34230 PKR
10 KHR0,68461 PKR
20 KHR1,36921 PKR
50 KHR3,42303 PKR
100 KHR6,84606 PKR
250 KHR17,11515 PKR
500 KHR34,23030 PKR
1000 KHR68,46060 PKR
2000 KHR136,92120 PKR
5000 KHR342,30300 PKR
10000 KHR684,60600 PKR