5 пакистанских рупий в киргизские сомы

Сконвертируйте PKR в KGS по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = Лв0,3100 KGS

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к KGS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KGS
1 PKR в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,31000,3100
Низкий0,30430,3019
В среднем0,30670,3051
Изменение1.86%1.68%
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Соотношение 1 PKR к KGS

За последние 30 дней максимальный курс PKR к KGS составил 0,3100, а минимальный — 0,3043. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3067. Изменение курса PKR к KGS в процентном соотношении составило 1.86.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к KGS составил 0,3100, а минимальный — 0,3019. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3051. Изменение курса PKR к KGS в процентном соотношении составило 1.68.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Киргизский сом
1 PKR0,30999 KGS
5 PKR1,54994 KGS
10 PKR3,09987 KGS
20 PKR6,19974 KGS
50 PKR15,49935 KGS
100 PKR30,99870 KGS
250 PKR77,49675 KGS
500 PKR154,99350 KGS
1000 PKR309,98700 KGS
2000 PKR619,97400 KGS
5000 PKR1 549,93500 KGS
10000 PKR3 099,87000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Пакистанская рупия
1 KGS3,22594 PKR
5 KGS16,12970 PKR
10 KGS32,25940 PKR
20 KGS64,51880 PKR
50 KGS161,29700 PKR
100 KGS322,59400 PKR
250 KGS806,48500 PKR
500 KGS1 612,97000 PKR
1000 KGS3 225,94000 PKR
2000 KGS6 451,88000 PKR
5000 KGS16 129,70000 PKR
10000 KGS32 259,40000 PKR