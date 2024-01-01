5 000 пакистанских рупий в кенийские шиллинги

Сконвертируйте PKR в KES по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = Ksh0,4639 KES

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к KES

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KES
1 PKR в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,46500,4650
Низкий0,46370,4601
В среднем0,46400,4631
Изменение0.02%0.34%
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Соотношение 1 PKR к KES

За последние 30 дней максимальный курс PKR к KES составил 0,4650, а минимальный — 0,4637. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4640. Изменение курса PKR к KES в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к KES составил 0,4650, а минимальный — 0,4601. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4631. Изменение курса PKR к KES в процентном соотношении составило 0.34.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в INR

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PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Кенийский шиллинг
1 PKR0,46388 KES
5 PKR2,31939 KES
10 PKR4,63878 KES
20 PKR9,27756 KES
50 PKR23,19390 KES
100 PKR46,38780 KES
250 PKR115,96950 KES
500 PKR231,93900 KES
1000 PKR463,87800 KES
2000 PKR927,75600 KES
5000 PKR2 319,39000 KES
10000 PKR4 638,78000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Пакистанская рупия
1 KES2,15574 PKR
5 KES10,77870 PKR
10 KES21,55740 PKR
20 KES43,11480 PKR
50 KES107,78700 PKR
100 KES215,57400 PKR
250 KES538,93500 PKR
500 KES1 077,87000 PKR
1000 KES2 155,74000 PKR
2000 KES4 311,48000 PKR
5000 KES10 778,70000 PKR
10000 KES21 557,40000 PKR