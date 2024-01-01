1 тысяча пакистанских рупий в ямайские доллары

Сконвертируйте PKR в JMD по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = J$0,5693 JMD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса PKR к JMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JMD
1 PKR в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,57030,5703
Низкий0,56690,5600
В среднем0,56860,5653
Изменение0.38%1.25%
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Соотношение 1 PKR к JMD

За последние 30 дней максимальный курс PKR к JMD составил 0,5703, а минимальный — 0,5669. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5686. Изменение курса PKR к JMD в процентном соотношении составило 0.38.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к JMD составил 0,5703, а минимальный — 0,5600. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5653. Изменение курса PKR к JMD в процентном соотношении составило 1.25.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Ямайский доллар
1 PKR0,56934 JMD
5 PKR2,84670 JMD
10 PKR5,69340 JMD
20 PKR11,38680 JMD
50 PKR28,46700 JMD
100 PKR56,93400 JMD
250 PKR142,33500 JMD
500 PKR284,67000 JMD
1000 PKR569,34000 JMD
2000 PKR1 138,68000 JMD
5000 PKR2 846,70000 JMD
10000 PKR5 693,40000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Пакистанская рупия
1 JMD1,75642 PKR
5 JMD8,78210 PKR
10 JMD17,56420 PKR
20 JMD35,12840 PKR
50 JMD87,82100 PKR
100 JMD175,64200 PKR
250 JMD439,10500 PKR
500 JMD878,21000 PKR
1000 JMD1 756,42000 PKR
2000 JMD3 512,84000 PKR
5000 JMD8 782,10000 PKR
10000 JMD17 564,20000 PKR