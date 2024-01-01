1 пакистанская рупия в чешские кроны

Сконвертируйте PKR в CZK по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = Kč0,08483 CZK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к CZK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CZK
1 PKR в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08490,0849
Низкий0,08320,0802
В среднем0,08390,0823
Изменение1.91%2.76%
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Соотношение 1 PKR к CZK

За последние 30 дней максимальный курс PKR к CZK составил 0,0849, а минимальный — 0,0832. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0839. Изменение курса PKR к CZK в процентном соотношении составило 1.91.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к CZK составил 0,0849, а минимальный — 0,0802. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0823. Изменение курса PKR к CZK в процентном соотношении составило 2.76.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Чешская крона
1 PKR0,08483 CZK
5 PKR0,42413 CZK
10 PKR0,84826 CZK
20 PKR1,69651 CZK
50 PKR4,24128 CZK
100 PKR8,48255 CZK
250 PKR21,20638 CZK
500 PKR42,41275 CZK
1000 PKR84,82550 CZK
2000 PKR169,65100 CZK
5000 PKR424,12750 CZK
10000 PKR848,25500 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Пакистанская рупия
1 CZK11,78890 PKR
5 CZK58,94450 PKR
10 CZK117,88900 PKR
20 CZK235,77800 PKR
50 CZK589,44500 PKR
100 CZK1 178,89000 PKR
250 CZK2 947,22500 PKR
500 CZK5 894,45000 PKR
1000 CZK11 788,90000 PKR
2000 CZK23 577,80000 PKR
5000 CZK58 944,50000 PKR
10000 CZK117 889,00000 PKR