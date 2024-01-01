20 филиппинских песо в мавританские угии

Сконвертируйте PHP в MRU по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = UM0,6804 MRU

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к MRU

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MRU
1 PHP в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,69260,7141
Низкий0,67610,6761
В среднем0,68410,6971
Изменение-1.74%-1.51%
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Соотношение 1 PHP к MRU

За последние 30 дней максимальный курс PHP к MRU составил 0,6926, а минимальный — 0,6761. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6841. Изменение курса PHP к MRU в процентном соотношении составило -1.74.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к MRU составил 0,7141, а минимальный — 0,6761. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6971. Изменение курса PHP к MRU в процентном соотношении составило -1.51.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Мавританская угия
1 PHP0,68036 MRU
5 PHP3,40182 MRU
10 PHP6,80364 MRU
20 PHP13,60728 MRU
50 PHP34,01820 MRU
100 PHP68,03640 MRU
250 PHP170,09100 MRU
500 PHP340,18200 MRU
1000 PHP680,36400 MRU
2000 PHP1 360,72800 MRU
5000 PHP3 401,82000 MRU
10000 PHP6 803,64000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Филиппинский песо
1 MRU1,46980 PHP
5 MRU7,34900 PHP
10 MRU14,69800 PHP
20 MRU29,39600 PHP
50 MRU73,49000 PHP
100 MRU146,98000 PHP
250 MRU367,45000 PHP
500 MRU734,90000 PHP
1000 MRU1 469,80000 PHP
2000 MRU2 939,60000 PHP
5000 MRU7 349,00000 PHP
10000 MRU14 698,00000 PHP