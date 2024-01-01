50 филиппинских песо в кувейтские динары

Сконвертируйте PHP в KWD по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = ك0,005245 KWD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PHP к KWD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KWD
1 PHP в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00540,0055
Низкий0,00520,0052
В среднем0,00530,0054
Изменение-2.04%-1.86%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PHP к KWD

За последние 30 дней максимальный курс PHP к KWD составил 0,0054, а минимальный — 0,0052. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0053. Изменение курса PHP к KWD в процентном соотношении составило -2.04.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к KWD составил 0,0055, а минимальный — 0,0052. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0054. Изменение курса PHP к KWD в процентном соотношении составило -1.86.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PHP к KWD

Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Кувейтский динар
1 PHP0,00525 KWD
5 PHP0,02623 KWD
10 PHP0,05245 KWD
20 PHP0,10491 KWD
50 PHP0,26227 KWD
100 PHP0,52454 KWD
250 PHP1,31134 KWD
500 PHP2,62268 KWD
1000 PHP5,24536 KWD
2000 PHP10,49072 KWD
5000 PHP26,22680 KWD
10000 PHP52,45360 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Филиппинский песо
1 KWD190,64500 PHP
5 KWD953,22500 PHP
10 KWD1 906,45000 PHP
20 KWD3 812,90000 PHP
50 KWD9 532,25000 PHP
100 KWD19 064,50000 PHP
250 KWD47 661,25000 PHP
500 KWD95 322,50000 PHP
1000 KWD190 645,00000 PHP
2000 KWD381 290,00000 PHP
5000 KWD953 225,00000 PHP
10000 KWD1 906 450,00000 PHP