20 перуанских новых солей в оманские риалы

Сконвертируйте PEN в OMR по реальному обменному курсу

S/.1,000 PEN = ر.ع.0,1022 OMR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PEN к OMR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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OMR
1 PEN в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10260,1038
Низкий0,10190,1009
В среднем0,10230,1025
Изменение-0.28%-0.54%
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Соотношение 1 PEN к OMR

За последние 30 дней максимальный курс PEN к OMR составил 0,1026, а минимальный — 0,1019. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1023. Изменение курса PEN к OMR в процентном соотношении составило -0.28.

За последние 90 дней максимальный курс PEN к OMR составил 0,1038, а минимальный — 0,1009. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1025. Изменение курса PEN к OMR в процентном соотношении составило -0.54.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из перуанских новых солей в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PEN из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PEN в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для перуанских новых солей

PEN в USD

PEN в EUR

PEN в GBP

PEN в INR

PEN в JPY

PEN в RUB

PEN в AUD

PEN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Перуанский новый соль / Оманский риал
1 PEN0,10222 OMR
5 PEN0,51111 OMR
10 PEN1,02221 OMR
20 PEN2,04442 OMR
50 PEN5,11105 OMR
100 PEN10,22210 OMR
250 PEN25,55525 OMR
500 PEN51,11050 OMR
1000 PEN102,22100 OMR
2000 PEN204,44200 OMR
5000 PEN511,10500 OMR
10000 PEN1 022,21000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Перуанский новый соль
1 OMR9,78275 PEN
5 OMR48,91375 PEN
10 OMR97,82750 PEN
20 OMR195,65500 PEN
50 OMR489,13750 PEN
100 OMR978,27500 PEN
250 OMR2 445,68750 PEN
500 OMR4 891,37500 PEN
1000 OMR9 782,75000 PEN
2000 OMR19 565,50000 PEN
5000 OMR48 913,75000 PEN
10000 OMR97 827,50000 PEN