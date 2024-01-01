5 перуанских новых солей в камбоджийские риели

Сконвертируйте PEN в KHR по реальному обменному курсу

S/.1,000 PEN = ៛1 078 KHR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PEN к KHR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 PEN в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 083,40001 096,9000
Низкий1 075,27001 067,0600
В среднем1 078,91101 082,8551
Изменение-0.37%-1.42%
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Соотношение 1 PEN к KHR

За последние 30 дней максимальный курс PEN к KHR составил 1 083,4000, а минимальный — 1 075,2700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 078,9110. Изменение курса PEN к KHR в процентном соотношении составило -0.37.

За последние 90 дней максимальный курс PEN к KHR составил 1 096,9000, а минимальный — 1 067,0600. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 082,8551. Изменение курса PEN к KHR в процентном соотношении составило -1.42.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из перуанских новых солей в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PEN из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PEN в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для перуанских новых солей

PEN в USD

PEN в EUR

PEN в GBP

PEN в INR

PEN в JPY

PEN в RUB

PEN в AUD

PEN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Перуанский новый соль / Камбоджийский риель
1 PEN1 077,87000 KHR
5 PEN5 389,35000 KHR
10 PEN10 778,70000 KHR
20 PEN21 557,40000 KHR
50 PEN53 893,50000 KHR
100 PEN107 787,00000 KHR
250 PEN269 467,50000 KHR
500 PEN538 935,00000 KHR
1000 PEN1 077 870,00000 KHR
2000 PEN2 155 740,00000 KHR
5000 PEN5 389 350,00000 KHR
10000 PEN10 778 700,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Перуанский новый соль
1 KHR0,00093 PEN
5 KHR0,00464 PEN
10 KHR0,00928 PEN
20 KHR0,01856 PEN
50 KHR0,04639 PEN
100 KHR0,09278 PEN
250 KHR0,23194 PEN
500 KHR0,46388 PEN
1000 KHR0,92776 PEN
2000 KHR1,85552 PEN
5000 KHR4,63880 PEN
10000 KHR9,27759 PEN