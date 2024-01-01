50 панамских бальбоа в сингапурские доллары

Сконвертируйте PAB в SGD по реальному обменному курсу

B/.1,000 PAB = S$1,325 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PAB к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 PAB в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,33331,3333
Низкий1,30491,2805
В среднем1,31781,3067
Изменение1.56%0.09%
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Соотношение 1 PAB к SGD

За последние 30 дней максимальный курс PAB к SGD составил 1,3333, а минимальный — 1,3049. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3178. Изменение курса PAB к SGD в процентном соотношении составило 1.56.

За последние 90 дней максимальный курс PAB к SGD составил 1,3333, а минимальный — 1,2805. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,3067. Изменение курса PAB к SGD в процентном соотношении составило 0.09.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для панамских бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Панамский бальбоа / Сингапурский доллар
1 PAB1,32525 SGD
5 PAB6,62625 SGD
10 PAB13,25250 SGD
20 PAB26,50500 SGD
50 PAB66,26250 SGD
100 PAB132,52500 SGD
250 PAB331,31250 SGD
500 PAB662,62500 SGD
1000 PAB1 325,25000 SGD
2000 PAB2 650,50000 SGD
5000 PAB6 626,25000 SGD
10000 PAB13 252,50000 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Панамский бальбоа
1 SGD0,75458 PAB
5 SGD3,77288 PAB
10 SGD7,54575 PAB
20 SGD15,09150 PAB
50 SGD37,72875 PAB
100 SGD75,45750 PAB
250 SGD188,64375 PAB
500 SGD377,28750 PAB
1000 SGD754,57500 PAB
2000 SGD1 509,15000 PAB
5000 SGD3 772,87500 PAB
10000 SGD7 545,75000 PAB