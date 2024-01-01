1 тысяча панамских бальбоа в норвежские кроны

Сконвертируйте PAB в NOK по реальному обменному курсу

B/.1,000 PAB = kr11,00 NOK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PAB к NOK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NOK
1 PAB в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,078311,0783
Низкий10,699010,3952
В среднем10,936410,7204
Изменение2.83%1.78%
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Соотношение 1 PAB к NOK

За последние 30 дней максимальный курс PAB к NOK составил 11,0783, а минимальный — 10,6990. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,9364. Изменение курса PAB к NOK в процентном соотношении составило 2.83.

За последние 90 дней максимальный курс PAB к NOK составил 11,0783, а минимальный — 10,3952. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,7204. Изменение курса PAB к NOK в процентном соотношении составило 1.78.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для панамских бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Панамский бальбоа / Норвежская крона
1 PAB11,00210 NOK
5 PAB55,01050 NOK
10 PAB110,02100 NOK
20 PAB220,04200 NOK
50 PAB550,10500 NOK
100 PAB1 100,21000 NOK
250 PAB2 750,52500 NOK
500 PAB5 501,05000 NOK
1000 PAB11 002,10000 NOK
2000 PAB22 004,20000 NOK
5000 PAB55 010,50000 NOK
10000 PAB110 021,00000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Панамский бальбоа
1 NOK0,09089 PAB
5 NOK0,45446 PAB
10 NOK0,90892 PAB
20 NOK1,81783 PAB
50 NOK4,54459 PAB
100 NOK9,08917 PAB
250 NOK22,72293 PAB
500 NOK45,44585 PAB
1000 NOK90,89170 PAB
2000 NOK181,78340 PAB
5000 NOK454,45850 PAB
10000 NOK908,91700 PAB