10 тысяч панамских бальбоа в фиджийские доллары

Сконвертируйте PAB в FJD по реальному обменному курсу

B/.1,000 PAB = FJ$2,239 FJD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PAB к FJD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

FJD
1 PAB в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,27922,2792
Низкий2,23192,1870
В среднем2,25472,2342
Изменение0.22%-0.68%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PAB к FJD

За последние 30 дней максимальный курс PAB к FJD составил 2,2792, а минимальный — 2,2319. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,2547. Изменение курса PAB к FJD в процентном соотношении составило 0.22.

За последние 90 дней максимальный курс PAB к FJD составил 2,2792, а минимальный — 2,1870. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,2342. Изменение курса PAB к FJD в процентном соотношении составило -0.68.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PAB к FJD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для панамских бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Панамский бальбоа / Фиджийский доллар
1 PAB2,23889 FJD
5 PAB11,19445 FJD
10 PAB22,38890 FJD
20 PAB44,77780 FJD
50 PAB111,94450 FJD
100 PAB223,88900 FJD
250 PAB559,72250 FJD
500 PAB1 119,44500 FJD
1000 PAB2 238,89000 FJD
2000 PAB4 477,78000 FJD
5000 PAB11 194,45000 FJD
10000 PAB22 388,90000 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Панамский бальбоа
1 FJD0,44665 PAB
5 FJD2,23325 PAB
10 FJD4,46650 PAB
20 FJD8,93300 PAB
50 FJD22,33250 PAB
100 FJD44,66500 PAB
250 FJD111,66250 PAB
500 FJD223,32500 PAB
1000 FJD446,65000 PAB
2000 FJD893,30000 PAB
5000 FJD2 233,25000 PAB
10000 FJD4 466,50000 PAB