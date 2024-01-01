1 тысяча панамских бальбоа в болгарские левы

Сконвертируйте PAB в BGN по реальному обменному курсу

B/.1,000 PAB = лв1,824 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PAB к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 PAB в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,82451,8245
Низкий1,78831,7477
В среднем1,80451,7783
Изменение2.02%2.01%
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Соотношение 1 PAB к BGN

За последние 30 дней максимальный курс PAB к BGN составил 1,8245, а минимальный — 1,7883. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,8045. Изменение курса PAB к BGN в процентном соотношении составило 2.02.

За последние 90 дней максимальный курс PAB к BGN составил 1,8245, а минимальный — 1,7477. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7783. Изменение курса PAB к BGN в процентном соотношении составило 2.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для панамских бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Панамский бальбоа / Болгарский Лев
1 PAB1,82445 BGN
5 PAB9,12225 BGN
10 PAB18,24450 BGN
20 PAB36,48900 BGN
50 PAB91,22250 BGN
100 PAB182,44500 BGN
250 PAB456,11250 BGN
500 PAB912,22500 BGN
1000 PAB1 824,45000 BGN
2000 PAB3 648,90000 BGN
5000 PAB9 122,25000 BGN
10000 PAB18 244,50000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Панамский бальбоа
1 BGN0,54811 PAB
5 BGN2,74055 PAB
10 BGN5,48110 PAB
20 BGN10,96220 PAB
50 BGN27,40550 PAB
100 BGN54,81100 PAB
250 BGN137,02750 PAB
500 BGN274,05500 PAB
1000 BGN548,11000 PAB
2000 BGN1 096,22000 PAB
5000 BGN2 740,55000 PAB
10000 BGN5 481,10000 PAB