1 панамский бальбоа в армянские драмы

Сконвертируйте PAB в AMD по реальному обменному курсу

B/.1,000 PAB = ֏386,9 AMD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PAB к AMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AMD
1 PAB в AMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий388,5740388,6570
Низкий386,0090386,0090
В среднем387,2655387,3979
Изменение-0.19%-0.27%
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Соотношение 1 PAB к AMD

За последние 30 дней максимальный курс PAB к AMD составил 388,5740, а минимальный — 386,0090. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 387,2655. Изменение курса PAB к AMD в процентном соотношении составило -0.19.

За последние 90 дней максимальный курс PAB к AMD составил 388,6570, а минимальный — 386,0090. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 387,3979. Изменение курса PAB к AMD в процентном соотношении составило -0.27.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в армянские драмы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и AMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в AMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для панамский бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Панамский бальбоа / Армянский драм
1 PAB386,88300 AMD
5 PAB1 934,41500 AMD
10 PAB3 868,83000 AMD
20 PAB7 737,66000 AMD
50 PAB19 344,15000 AMD
100 PAB38 688,30000 AMD
250 PAB96 720,75000 AMD
500 PAB193 441,50000 AMD
1000 PAB386 883,00000 AMD
2000 PAB773 766,00000 AMD
5000 PAB1 934 415,00000 AMD
10000 PAB3 868 830,00000 AMD
Обменные курсы Армянский драм / Панамский бальбоа
1 AMD0,00258 PAB
5 AMD0,01292 PAB
10 AMD0,02585 PAB
20 AMD0,05170 PAB
50 AMD0,12924 PAB
100 AMD0,25848 PAB
250 AMD0,64619 PAB
500 AMD1,29238 PAB
1000 AMD2,58476 PAB
2000 AMD5,16952 PAB
5000 AMD12,92380 PAB
10000 AMD25,84760 PAB