100 оманских риалов в вату Вануату

Сконвертируйте OMR в VUV по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = VT314,5 VUV

Среднерыночный курс в 18:08
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График изменения обменного курса OMR к VUV

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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VUV
1 OMR в VUVПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий315,6680315,6680
Низкий310,6870306,1520
В среднем313,1693310,7421
Изменение1.16%0.18%
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Соотношение 1 OMR к VUV

За последние 30 дней максимальный курс OMR к VUV составил 315,6680, а минимальный — 310,6870. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 313,1693. Изменение курса OMR к VUV в процентном соотношении составило 1.16.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к VUV составил 315,6680, а минимальный — 306,1520. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 310,7421. Изменение курса OMR к VUV в процентном соотношении составило 0.18.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в вату Вануату

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и VUV из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в VUV, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Вануату вату
1 OMR314,51700 VUV
5 OMR1 572,58500 VUV
10 OMR3 145,17000 VUV
20 OMR6 290,34000 VUV
50 OMR15 725,85000 VUV
100 OMR31 451,70000 VUV
250 OMR78 629,25000 VUV
500 OMR157 258,50000 VUV
1000 OMR314 517,00000 VUV
2000 OMR629 034,00000 VUV
5000 OMR1 572 585,00000 VUV
10000 OMR3 145 170,00000 VUV
Обменные курсы Вануату вату / Оманский риал
1 VUV0,00318 OMR
5 VUV0,01590 OMR
10 VUV0,03179 OMR
20 VUV0,06359 OMR
50 VUV0,15897 OMR
100 VUV0,31795 OMR
250 VUV0,79487 OMR
500 VUV1,58974 OMR
1000 VUV3,17948 OMR
2000 VUV6,35896 OMR
5000 VUV15,89740 OMR
10000 VUV31,79480 OMR