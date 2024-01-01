2 000 оманских риалов в туркменские манаты

Сконвертируйте OMR в TMT по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = T9,090 TMT

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к TMT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TMT
1 OMR в TMTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,09329,0932
Низкий9,09019,0893
В среднем9,09119,0910
Изменение-0.03%-0.01%
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Соотношение 1 OMR к TMT

За последние 30 дней максимальный курс OMR к TMT составил 9,0932, а минимальный — 9,0901. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,0911. Изменение курса OMR к TMT в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к TMT составил 9,0932, а минимальный — 9,0893. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,0910. Изменение курса OMR к TMT в процентном соотношении составило -0.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в туркменские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и TMT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в TMT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Туркменский манат
1 OMR9,09008 TMT
5 OMR45,45040 TMT
10 OMR90,90080 TMT
20 OMR181,80160 TMT
50 OMR454,50400 TMT
100 OMR909,00800 TMT
250 OMR2 272,52000 TMT
500 OMR4 545,04000 TMT
1000 OMR9 090,08000 TMT
2000 OMR18 180,16000 TMT
5000 OMR45 450,40000 TMT
10000 OMR90 900,80000 TMT
Обменные курсы Туркменский манат / Оманский риал
1 TMT0,11001 OMR
5 TMT0,55005 OMR
10 TMT1,10010 OMR
20 TMT2,20020 OMR
50 TMT5,50050 OMR
100 TMT11,00100 OMR
250 TMT27,50250 OMR
500 TMT55,00500 OMR
1000 TMT110,01000 OMR
2000 TMT220,02000 OMR
5000 TMT550,05000 OMR
10000 TMT1 100,10000 OMR