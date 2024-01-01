1 тысяча оманских риалов в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте OMR в SHP по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = £2,010 SHP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к SHP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SHP
1 OMR в SHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,01612,0338
Низкий1,98781,9344
В среднем2,00041,9837
Изменение1.13%-1.16%
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Соотношение 1 OMR к SHP

За последние 30 дней максимальный курс OMR к SHP составил 2,0161, а минимальный — 1,9878. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0004. Изменение курса OMR к SHP в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к SHP составил 2,0338, а минимальный — 1,9344. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9837. Изменение курса OMR к SHP в процентном соотношении составило -1.16.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в EUR

OMR в GBP

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OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Фунт Святой Елены
1 OMR2,01019 SHP
5 OMR10,05095 SHP
10 OMR20,10190 SHP
20 OMR40,20380 SHP
50 OMR100,50950 SHP
100 OMR201,01900 SHP
250 OMR502,54750 SHP
500 OMR1 005,09500 SHP
1000 OMR2 010,19000 SHP
2000 OMR4 020,38000 SHP
5000 OMR10 050,95000 SHP
10000 OMR20 101,90000 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Оманский риал
1 SHP0,49747 OMR
5 SHP2,48733 OMR
10 SHP4,97465 OMR
20 SHP9,94930 OMR
50 SHP24,87325 OMR
100 SHP49,74650 OMR
250 SHP124,36625 OMR
500 SHP248,73250 OMR
1000 SHP497,46500 OMR
2000 SHP994,93000 OMR
5000 SHP2 487,32500 OMR
10000 SHP4 974,65000 OMR