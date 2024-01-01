5 оманских риалов в доллары Соломоновых островов

Сконвертируйте OMR в SBD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = SI$21,27 SBD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к SBD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SBD
1 OMR в SBDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий21,518921,6090
Низкий21,194621,1640
В среднем21,303921,3416
Изменение0.22%-0.83%
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Соотношение 1 OMR к SBD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к SBD составил 21,5189, а минимальный — 21,1946. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 21,3039. Изменение курса OMR к SBD в процентном соотношении составило 0.22.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к SBD составил 21,6090, а минимальный — 21,1640. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 21,3416. Изменение курса OMR к SBD в процентном соотношении составило -0.83.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в доллары Соломоновых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и SBD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в SBD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Доллар Соломоновых островов
1 OMR21,27080 SBD
5 OMR106,35400 SBD
10 OMR212,70800 SBD
20 OMR425,41600 SBD
50 OMR1 063,54000 SBD
100 OMR2 127,08000 SBD
250 OMR5 317,70000 SBD
500 OMR10 635,40000 SBD
1000 OMR21 270,80000 SBD
2000 OMR42 541,60000 SBD
5000 OMR106 354,00000 SBD
10000 OMR212 708,00000 SBD
Обменные курсы Доллар Соломоновых островов / Оманский риал
1 SBD0,04701 OMR
5 SBD0,23506 OMR
10 SBD0,47013 OMR
20 SBD0,94026 OMR
50 SBD2,35064 OMR
100 SBD4,70128 OMR
250 SBD11,75320 OMR
500 SBD23,50640 OMR
1000 SBD47,01280 OMR
2000 SBD94,02560 OMR
5000 SBD235,06400 OMR
10000 SBD470,12800 OMR