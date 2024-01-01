100 оманских риалов в кины Папуа-Новой Гвинеи

Сконвертируйте OMR в PGK по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = K10,27 PGK

Среднерыночный курс в 14:05
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График изменения обменного курса OMR к PGK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PGK
1 OMR в PGKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,271610,2716
Низкий10,158710,0116
В среднем10,230410,1633
Изменение0.63%2.23%
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Соотношение 1 OMR к PGK

За последние 30 дней максимальный курс OMR к PGK составил 10,2716, а минимальный — 10,1587. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,2304. Изменение курса OMR к PGK в процентном соотношении составило 0.63.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к PGK составил 10,2716, а минимальный — 10,0116. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,1633. Изменение курса OMR к PGK в процентном соотношении составило 2.23.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в кины Папуа-Новой Гвинеи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и PGK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в PGK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Папуа-Новой Гвинеи Кина
1 OMR10,27160 PGK
5 OMR51,35800 PGK
10 OMR102,71600 PGK
20 OMR205,43200 PGK
50 OMR513,58000 PGK
100 OMR1 027,16000 PGK
250 OMR2 567,90000 PGK
500 OMR5 135,80000 PGK
1000 OMR10 271,60000 PGK
2000 OMR20 543,20000 PGK
5000 OMR51 358,00000 PGK
10000 OMR102 716,00000 PGK
Обменные курсы Папуа-Новой Гвинеи Кина / Оманский риал
1 PGK0,09736 OMR
5 PGK0,48678 OMR
10 PGK0,97356 OMR
20 PGK1,94712 OMR
50 PGK4,86781 OMR
100 PGK9,73561 OMR
250 PGK24,33903 OMR
500 PGK48,67805 OMR
1000 PGK97,35610 OMR
2000 PGK194,71220 OMR
5000 PGK486,78050 OMR
10000 PGK973,56100 OMR