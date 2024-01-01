10 тысяч оманских риалов в панамские бальбоа

Сконвертируйте OMR в PAB по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = B/.2,597 PAB

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к PAB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PAB
1 OMR в PABПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,59802,5980
Низкий2,59722,5969
В среднем2,59752,5974
Изменение-0.03%-0.01%
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Соотношение 1 OMR к PAB

За последние 30 дней максимальный курс OMR к PAB составил 2,5980, а минимальный — 2,5972. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,5975. Изменение курса OMR к PAB в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к PAB составил 2,5980, а минимальный — 2,5969. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,5974. Изменение курса OMR к PAB в процентном соотношении составило -0.01.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в панамские бальбоа

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и PAB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в PAB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Панамский бальбоа
1 OMR2,59717 PAB
5 OMR12,98585 PAB
10 OMR25,97170 PAB
20 OMR51,94340 PAB
50 OMR129,85850 PAB
100 OMR259,71700 PAB
250 OMR649,29250 PAB
500 OMR1 298,58500 PAB
1000 OMR2 597,17000 PAB
2000 OMR5 194,34000 PAB
5000 OMR12 985,85000 PAB
10000 OMR25 971,70000 PAB
Обменные курсы Панамский бальбоа / Оманский риал
1 PAB0,38504 OMR
5 PAB1,92518 OMR
10 PAB3,85035 OMR
20 PAB7,70070 OMR
50 PAB19,25175 OMR
100 PAB38,50350 OMR
250 PAB96,25875 OMR
500 PAB192,51750 OMR
1000 PAB385,03500 OMR
2000 PAB770,07000 OMR
5000 PAB1 925,17500 OMR
10000 PAB3 850,35000 OMR