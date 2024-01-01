5 оманских риалов в алжирские динары

Сконвертируйте OMR в DZD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = دج346,1 DZD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к DZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DZD
1 OMR в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий346,5910349,0340
Низкий345,2270342,9640
В среднем346,0014345,6520
Изменение0.19%-0.83%
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Соотношение 1 OMR к DZD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к DZD составил 346,5910, а минимальный — 345,2270. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 346,0014. Изменение курса OMR к DZD в процентном соотношении составило 0.19.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к DZD составил 349,0340, а минимальный — 342,9640. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 345,6520. Изменение курса OMR к DZD в процентном соотношении составило -0.83.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Алжирский динар
1 OMR346,13500 DZD
5 OMR1 730,67500 DZD
10 OMR3 461,35000 DZD
20 OMR6 922,70000 DZD
50 OMR17 306,75000 DZD
100 OMR34 613,50000 DZD
250 OMR86 533,75000 DZD
500 OMR173 067,50000 DZD
1000 OMR346 135,00000 DZD
2000 OMR692 270,00000 DZD
5000 OMR1 730 675,00000 DZD
10000 OMR3 461 350,00000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Оманский риал
1 DZD0,00289 OMR
5 DZD0,01445 OMR
10 DZD0,02889 OMR
20 DZD0,05778 OMR
50 DZD0,14445 OMR
100 DZD0,28891 OMR
250 DZD0,72226 OMR
500 DZD1,44453 OMR
1000 DZD2,88905 OMR
2000 DZD5,77810 OMR
5000 DZD14,44525 OMR
10000 DZD28,89050 OMR