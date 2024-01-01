1 оманский риал в доминиканские песо

Сконвертируйте OMR в DOP по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = $156,4 DOP

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к DOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DOP
1 OMR в DOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий156,5390156,5390
Низкий156,0920154,8140
В среднем156,2588155,8534
Изменение0.11%0.89%
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Соотношение 1 OMR к DOP

За последние 30 дней максимальный курс OMR к DOP составил 156,5390, а минимальный — 156,0920. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 156,2588. Изменение курса OMR к DOP в процентном соотношении составило 0.11.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к DOP составил 156,5390, а минимальный — 154,8140. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 155,8534. Изменение курса OMR к DOP в процентном соотношении составило 0.89.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в доминиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и DOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в DOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманский риал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Доминиканский песо
1 OMR156,38100 DOP
5 OMR781,90500 DOP
10 OMR1 563,81000 DOP
20 OMR3 127,62000 DOP
50 OMR7 819,05000 DOP
100 OMR15 638,10000 DOP
250 OMR39 095,25000 DOP
500 OMR78 190,50000 DOP
1000 OMR156 381,00000 DOP
2000 OMR312 762,00000 DOP
5000 OMR781 905,00000 DOP
10000 OMR1 563 810,00000 DOP
Обменные курсы Доминиканский песо / Оманский риал
1 DOP0,00639 OMR
5 DOP0,03197 OMR
10 DOP0,06395 OMR
20 DOP0,12789 OMR
50 DOP0,31973 OMR
100 DOP0,63947 OMR
250 DOP1,59867 OMR
500 DOP3,19733 OMR
1000 DOP6,39466 OMR
2000 DOP12,78932 OMR
5000 DOP31,97330 OMR
10000 DOP63,94660 OMR