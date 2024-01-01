10 оманских риалов в датские кроны

Сконвертируйте OMR в DKK по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = kr18,07 DKK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к DKK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DKK
1 OMR в DKKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий18,068718,0687
Низкий17,718717,3085
В среднем17,875317,6169
Изменение1.96%1.94%
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Соотношение 1 OMR к DKK

За последние 30 дней максимальный курс OMR к DKK составил 18,0687, а минимальный — 17,7187. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 17,8753. Изменение курса OMR к DKK в процентном соотношении составило 1.96.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к DKK составил 18,0687, а минимальный — 17,3085. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 17,6169. Изменение курса OMR к DKK в процентном соотношении составило 1.94.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в датские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и DKK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в DKK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Датская крона
1 OMR18,06870 DKK
5 OMR90,34350 DKK
10 OMR180,68700 DKK
20 OMR361,37400 DKK
50 OMR903,43500 DKK
100 OMR1 806,87000 DKK
250 OMR4 517,17500 DKK
500 OMR9 034,35000 DKK
1000 OMR18 068,70000 DKK
2000 OMR36 137,40000 DKK
5000 OMR90 343,50000 DKK
10000 OMR180 687,00000 DKK
Обменные курсы Датская крона / Оманский риал
1 DKK0,05534 OMR
5 DKK0,27672 OMR
10 DKK0,55344 OMR
20 DKK1,10688 OMR
50 DKK2,76721 OMR
100 DKK5,53442 OMR
250 DKK13,83605 OMR
500 DKK27,67210 OMR
1000 DKK55,34420 OMR
2000 DKK110,68840 OMR
5000 DKK276,72100 OMR
10000 DKK553,44200 OMR