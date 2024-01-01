500 оманских риалов в франки Джибути

Сконвертируйте OMR в DJF по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = Fdj461,8 DJF

Среднерыночный курс в 18:01
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График изменения обменного курса OMR к DJF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DJF
1 OMR в DJFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий462,4820462,4820
Низкий461,4140461,3650
В среднем461,9786461,8640
Изменение-0.07%-0.02%
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Соотношение 1 OMR к DJF

За последние 30 дней максимальный курс OMR к DJF составил 462,4820, а минимальный — 461,4140. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 461,9786. Изменение курса OMR к DJF в процентном соотношении составило -0.07.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к DJF составил 462,4820, а минимальный — 461,3650. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 461,8640. Изменение курса OMR к DJF в процентном соотношении составило -0.02.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в франки Джибути

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и DJF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в DJF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в GBP

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OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Франк Джибути
1 OMR461,84400 DJF
5 OMR2 309,22000 DJF
10 OMR4 618,44000 DJF
20 OMR9 236,88000 DJF
50 OMR23 092,20000 DJF
100 OMR46 184,40000 DJF
250 OMR115 461,00000 DJF
500 OMR230 922,00000 DJF
1000 OMR461 844,00000 DJF
2000 OMR923 688,00000 DJF
5000 OMR2 309 220,00000 DJF
10000 OMR4 618 440,00000 DJF
Обменные курсы Франк Джибути / Оманский риал
1 DJF0,00217 OMR
5 DJF0,01083 OMR
10 DJF0,02165 OMR
20 DJF0,04330 OMR
50 DJF0,10826 OMR
100 DJF0,21652 OMR
250 DJF0,54131 OMR
500 DJF1,08262 OMR
1000 DJF2,16523 OMR
2000 DJF4,33046 OMR
5000 DJF10,82615 OMR
10000 DJF21,65230 OMR