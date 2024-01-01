5 оманских риалов в коста-риканские колоны

Сконвертируйте OMR в CRC по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₡1 332 CRC

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к CRC

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CRC
1 OMR в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 342,67001 374,3600
Низкий1 329,06001 329,0600
В среднем1 335,88331 344,8416
Изменение-0.78%-3.08%
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Соотношение 1 OMR к CRC

За последние 30 дней максимальный курс OMR к CRC составил 1 342,6700, а минимальный — 1 329,0600. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 335,8833. Изменение курса OMR к CRC в процентном соотношении составило -0.78.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к CRC составил 1 374,3600, а минимальный — 1 329,0600. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 344,8416. Изменение курса OMR к CRC в процентном соотношении составило -3.08.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Коста-риканский колон
1 OMR1 332,09000 CRC
5 OMR6 660,45000 CRC
10 OMR13 320,90000 CRC
20 OMR26 641,80000 CRC
50 OMR66 604,50000 CRC
100 OMR133 209,00000 CRC
250 OMR333 022,50000 CRC
500 OMR666 045,00000 CRC
1000 OMR1 332 090,00000 CRC
2000 OMR2 664 180,00000 CRC
5000 OMR6 660 450,00000 CRC
10000 OMR13 320 900,00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Оманский риал
1 CRC0,00075 OMR
5 CRC0,00375 OMR
10 CRC0,00751 OMR
20 CRC0,01501 OMR
50 CRC0,03754 OMR
100 CRC0,07507 OMR
250 CRC0,18768 OMR
500 CRC0,37535 OMR
1000 CRC0,75070 OMR
2000 CRC1,50140 OMR
5000 CRC3,75351 OMR
10000 CRC7,50702 OMR